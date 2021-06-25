Продажи новых коммерческих авто в июне выросли почти вдвое

В Украине в июне 2021 года было зарегистрировано 1449 новых коммерческих автомобилей, что почти вдвое больше, чем в июне прошлого года. Это лучший июньский результат за последние восемь лет.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

ТОП самых популярных марок:

самой популярной маркой среди приобретенных в июне новых коммерческих авто стала Renault: в прошлом месяце было зарегистрировано 535 машин этой марки, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. В целом автомобили этой марки охватили 37% рынка новых коммерческих авто;

на втором месте по популярности оказалась марка Fiat (125 регистрации за июнь; на 6% больше);

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третье место заняла марка Peugeot, 110 коммерческих авто этой марки было зарегистрировано в июне 2021 года, что на 43% больше, чем в июне 2020 года;

на четвертом месте оказалась марка МАЗ , 73 коммерческих авто которой было приобретено в прошлом месяце, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

пятое место заняла марка Citroen, 66 авто которой было зарегистрировано в июне 2021 года (на 78% больше).

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В целом за январь-июнь в Украине было приобретено 6,6 тыс. новых коммерческих машин, это почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

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