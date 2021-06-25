Продажи новых коммерческих авто в июне выросли почти вдвое

В Украине в июне 2021 года было зарегистрировано 1449 новых коммерческих автомобилей, что почти вдвое больше, чем в июне прошлого года. Это лучший июньский результат за последние восемь лет.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).
ТОП самых популярных марок:
Читайте также: В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей
В целом за январь-июнь в Украине было приобретено 6,6 тыс. новых коммерческих машин, это почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сербия и Венгрия построили газопровод в обход Украины11 ч. назад - 1589 20
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — Смелянский9 ч. назад - 1726 12
В Минэнергетики придумали, чем загрузить ГТС после реконструкции энергетического сектора Украины9 ч. назад - 823 7
По «делу ВиЭйБи Банка» завершили расследование — НАБУ6 ч. назад - 215 3
Карта в Bitcoin, e-sim, торговля ценными бумагами: monobank готовит новые услуги9 ч. назад - 1504 3
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначения6 ч. назад - 2742 1
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — Смелянский9 ч. назад - 1726 12
Сербия и Венгрия построили газопровод в обход Украины11 ч. назад - 1589 20
Карта в Bitcoin, e-sim, торговля ценными бумагами: monobank готовит новые услуги9 ч. назад - 1504 3
В Национальном банке отреагировали на увольнение сотрудников12 ч. назад - 1242 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1242 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 602 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1210
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2232 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1965 10