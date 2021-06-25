Энергетический гигант Total покупает 6 солнечных электростанций в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил французской Total Eren SA, дочерней компании холдинга Total, приобрести доли в размере более 50% в шести компаниях-операторах солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 103,9 МВт.
Согласно материалам АМКУ, Total Eren получит контроль в таких операторах СЭС:
Основным владельцем «Энерджи спейс» и «Терновица Солар Плюс» указана Ксения Трофименко — дочь основателя девелопера Nest, совладельца сети кинотеатров Multiplex Владимира Трофименко.
Бенефициаром «Терновица Солар», «Санлайт Дженерейшн», «Енергопостач-Плюс» и «Лайтфул» указан генеральный директор девелоперского холдинга «ТКС» Иван Торский.
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