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Энергетический гигант Total покупает 6 солнечных электростанций в Украине

Энергетический гигант Total покупает 6 солнечных электростанций в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил французской Total Eren SA, дочерней компании холдинга Total, приобрести доли в размере более 50% в шести компаниях-операторах солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 103,9 МВт.

Согласно материалам АМКУ, Total Eren получит контроль в таких операторах СЭС:

  • ООО «Энерджи спейс» (5,94 МВт и 5,797 МВт);
  • ООО «Терновица Солар» (13,023 МВт и 15,537 МВт);
  • ООО «Терновица Солар Плюс» (12,832 МВт и 15,537 МВт);
  • ООО «Санлайт Дженерейшн» (5,94 МВт и 5,797 МВт);
  • ООО «Енергопостач-Плюс» (5,94 МВт и 5,797 МВт);
  • ООО «Лайтфул» (5,94 МВт и 5,797 МВт).

Основным владельцем «Энерджи спейс» и «Терновица Солар Плюс» указана Ксения Трофименко — дочь основателя девелопера Nest, совладельца сети кинотеатров Multiplex Владимира Трофименко.

Бенефициаром «Терновица Солар», «Санлайт Дженерейшн», «Енергопостач-Плюс» и «Лайтфул» указан генеральный директор девелоперского холдинга «ТКС» Иван Торский.

Справка Finance.ua:

  • Total Eren совместно с норвежской NBT строит большой ветропарк в Херсонской области с управляющей компанией ООО «Сивашэнергопром».
По материалам The page
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