В Германии разрешили инвестировать в криптовалюты до 20% инвестпортфеля

В ФРГ вступил в силу закон, разрешающий ориентированным на крупных игроков фондам размещать до 20% портфеля в криптовалюты, что потенциально может привести на криптовалютный рынок до 350 млрд евро ($415 млрд).

Документ был одобрен Бундестагом и теперь должен быть принят Федеральным советом Германии, сообщает coindesk.

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На рынке около 4 тыс. инвестиционных специальных фондов (Spezialfond).

CEO Distributed Ledger Consulting (DLC) Свен Хильдебрандт подсчитал, что если каждый такой фонд увеличит инвестиционный портфель за счет криптовалюты до 20%, то общая сумма инвестиций составит 350 млрд евро ($415 млрд).

Это исходя из общей суммы активов, находящихся под управлением таких фондов в Германии.

Свен Хильдебрандт также отметил, что сейчас немецкие институциональные инвесторы не могут инвестировать в криптовалюты, так как это запрещено на законодательном уровне Германии, но это нововведение может изменить ситуацию в корне.

Специальные фонды – доминирующий институциональный инвестиционный инструмент в Германии. Значительное выделение этого рынка в пользу криптовалют может иметь серьезные последствия для всей Европы, ибо немецкая экономика – крупнейшая в еврозоне.