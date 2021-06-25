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Россия расширила санкции против Украины

Россия расширила санкции против Украины

Россия в рамках очередных санкций против Украины значительно расширила список товаров, которые запрещены к ввозу на ее территорию. Среди прочего, в постановление российского правительства от 28 июня 2021 года попало мороженое, сахар, попкорн и другие продовольственные товары.

Полный список продукции из Украины, которую Россия запретила ввозить в рамках санкций:

  • ячмень;
  • пальмовое масло и его фракции в таре массой нетто 20 тонн;
  • готовые и консервированные мясные продукты;
  • мясные субпродукты;
  • готовые и консервированные ракообразные;
  • необезжиренная какао-паста;
  • макаронные изделия;
  • попкорн;
  • мороженое;
  • сахар;
  • продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна;
  • томатный кетчуп и другие томатные соусы:
  • майонез;
  • продукты для приготовления соусов;
  • жмых;
  • продукты, которые используют на корм скоту;
  • некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.

Напомним, Россия ввела санкции против Украины от 1 января 2016 года. Они включают таможенные пошлины и продуктовое эмбарго — из Украины запретили ввоз в Россию говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов. В ноябре 2020 года Россия продлила действие этих санкций до 31 декабря 2021 года.

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По материалам The page
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