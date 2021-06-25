Самый большой в мире пенсионный фонд зафиксировал «историческую» прибыль

Самый большой в мире пенсионный фонд, Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии, заработал на инвестициях $ 339 млрд за финансовый год, который закончился в марте.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фонд зафиксировал прибыль в размере 25% или 37,8 триллиона иен ($ 339 млрд). Это максимальная прибыль с тех пор, как он начал управлять пенсионными резервами страны в 2001 году.

Инвестиции в зарубежные акции стали самым прибыльным активом фонда, обеспечив доходность в 59,4%. Доходность внутренних акций составила 41,6%.



Инфографика: GPIF