Самый большой в мире пенсионный фонд зафиксировал «историческую» прибыль

Самый большой в мире пенсионный фонд, Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии, заработал на инвестициях $ 339 млрд за финансовый год, который закончился в марте.
Об этом сообщает Bloomberg.
Фонд зафиксировал прибыль в размере 25% или 37,8 триллиона иен ($ 339 млрд). Это максимальная прибыль с тех пор, как он начал управлять пенсионными резервами страны в 2001 году.
Инвестиции в зарубежные акции стали самым прибыльным активом фонда, обеспечив доходность в 59,4%. Доходность внутренних акций составила 41,6%.
Инфографика: GPIF
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