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Программа финансовой поддержки еще не сделала экономику еврозоны устойчивой - Лагард

Программа финансовой поддержки еще не сделала экономику еврозоны устойчивой - Лагард

Экономика еврозоны начинает восстанавливаться после коронакризиса. Однако процесс восстановления все еще очень неустойчивый и хрупкий.

Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, пишет Reuters.

В руководстве ЕЦБ продолжаются дебаты на тему, когда регулятору следует прекратить экстренную закупку гособлигаций. С момента начала пандемии банк регулярно покупает ценные бумаги европейских государств.

На сегодня в финансовую систему Евросоюза уже залито более 1 трлн евро.

Однако в ходе последнего выступления Лагард дала понять, что ЕЦБ еще не готов свернуть программу закупок облигаций в чрезвычайных ситуациях (PEPP).

«Мы хотим продлить PEPP, как минимум, до марта 2022 года или до того момента, пока мы не решим, что острая фаза коронакризиса закончилась», — заявила глава регулятора в интервью газете La Provence.

Напомним, члены правления ЕЦБ Йенс Вайдманн и Роберт Хольцманн инициировали открытое обсуждение сворачивания программы помощи, размер которой оценивается в 1,85 трлн евро, поскольку, по их словам, экономика ЕС восстанавливается уже самостоятельно.

Однако член Исполнительного совета банка от Италии Фабио Панетта резко выступил против, аргументируя свою позицию тем, что пандемия еще не закончилась, а вакцинация населения продлится еще несколько месяцев.

Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало призвал Европейский Союз сделать приоритетом создание нормативной базы для обращения цифровых валют перед лицом ослабления евро на международной арене. Об этом он заявил во время финансового форума, проходившего на этой неделе в Париже.

По материалам Минфин.com.ua
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