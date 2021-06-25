Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным украинским туристам

Эстония разрешила пересекать свою границу людям, которые путешествуют с туристической целью, в том числе и украинцам.
Об этом глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.
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По его словам, Эстония открывается для туристов из Украины, однако есть условие — турист должен быть полностью вакцинированным против коронавируса.
«Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС», — указал министр.
Кроме того, в МИД сообщили, что Эстония признает вакцины, которые официально применяют в Украине (Comirnaty от BioNTech / Pfizer, Vaxzevria и Covishield от AztraZeneca и китайский CoronaVac).
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