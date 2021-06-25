Межбанк: понедельник начался со снижения доллара

В понедельник, 5 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,32−27,35 гривен.

На таком уровне доллар продержался до 10.20, после чего подешевел на 1 копейку до 27,31−27,34 гривен за один доллар.

Далее доллар продолжил свое понижение и в 10.40 подошел к отметке 27,30−27,33 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,39 / 27,41

евро – 32,44 / 32,46

Курсы валют на Межбанке

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