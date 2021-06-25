Сербия и Венгрия построили газопровод в обход Украины

Сербия и Венгрия объявили о подсоединении газопровода «Балканский поток» к венгерской газотранспортной системе, через него газ из Турции будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сербский телеканал N1 Info.

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Государственное предприятие «Srbijagas» и венгерская компания FGSZ в воскресенье объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией.

Первые партии транзитного газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября.

Генеральный директор «Srbijagas» Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия решила вопрос получения другого маршрута поставки газа, а не только получения природного газа из Украины.

«В Сербии никто больше не замерзнет, и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени», — сказал Баятович.

Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». В прошлом году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через «Турецкий поток», а не через Украину.