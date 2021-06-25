В госбюджете повысился план по поступлениям и появились новые программы расходов

В конце апреля депутаты внесли изменения в закон о госбюджете, увеличив как доходы, так и расходы бюджета, согласно этим изменениям, в мае Минфин пересмотрел бюджетную роспись и повысил месячный план налоговых поступлений в бюджет, а также появились новые программы расходов.

Об этом сообщает центр Анализа публичных финансов и публичного управления в своем исследовании.

Аналитики сообщают, что изначально эти изменения планировались только чтобы увеличить объем заимствований для вновь созданной украинской финансово-жилищной компании. Но ко второму чтению депутаты добавили значительное количество норм, что привело к увеличению также доходной и расходной частей бюджета.

Поступления

Годовой план доходов увеличили на 13,5 млрд грн (+1,2%) за счет увеличения поступлений по общему фонду (по специальному фонду изменений не произошло). В центре назвали такое решение логичным, поскольку с начала года происходит перевыполнение плана налоговой и таможенной службой.

Налоговые поступления увеличены на 20 млрд грн (+2,1%) за счет:

повышение плана по налогу на прибыль предприятий (+3,8%);

внутреннего НДС (+3,1%);

(+3,1%); импортного НДС (+3,2%);

(+3,2%); пошлины (ввозная +4,0%, вывозная +28,7%).

В то же время уменьшен план поступлений от внутреннего акциза (на 1,3 млрд грн или 1,6%). «Это также выглядит логичным, ведь с января по март план поступлений от этого налога недовыполнялся (хотя в апреле ситуация несколько улучшилась), и по состоянию на конец апреля недобор составил 1,9 млрд грн», — говорится в публикации.

Также уменьшили (на -6,5 млрд, или на 4,6%) план неналоговых поступлений: уменьшен плановый объем трансферта прибыли НБУ в бюджет с 33 млрд грн до 24,4 млрд грн.

Издержки

Согласно новому плану, годовые расходы по общему фонду в 2021 году выросли на 13,5 млрд грн и по спецфонду на 1,5 млрд грн. Больше всего получили Минфин (+7,1 млрд грн) — за появление новых программ, Минздрав (+4,5 млрд грн) в связи с повышением плановых затрат на развитие экстренной медпомощи и ряда других программ и Мининфраструктуры.

Список новых бюджетных программ: