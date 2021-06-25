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В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через Днестр

В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через Днестр

Группа компаний “Автострада” выиграла в системе Prozorro тендер на строительство мостового перехода в Винницкой области за 3,86 млрд грн.

Об этом заявил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов, передает пресс-служба ОГА в Facebook.

“Каким будет мост? Длина — 1 тысяча 309 метров, а максимальная высота опор составит 40 метров, это на 10 метров выше стандартной 9-этажки. Проектно-пропускная способность моста составит 5 тысяч автомобилей в сутки. Для его строительства потребуется 9 тысяч тонн высококачественных металлических конструкций и более 16 тысяч кубометров монолитного железобетона”, — отметил Борзов.

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Руководитель региона отметил, что Ямпольский мост через Днестр станет продолжением автодороги Р-08 Немиров — Ямполь, 116 км которого Автострада восстанавливает прямо сейчас, и частью транспортного коридора между двумя странами.

“Новый мост будет построен в окрестностях пограничного города Ямполь с украинской стороны и недалеко от молдавского села Косэуць. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 “Могилев-Подольский — Ямполь — Бершадь — Умань… С другой стороны границы он примкнет к молдавской трассы М2 “Кишинев — Сорока”, — сообщил чиновник.

При надлежащем финансировании строительство мостового перехода планируется завершить до конца 2022 года.

Борзов добавил, что этот проект позволит создать самый быстрый маршрут из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

По материалам Дело
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