В прошлом году предприятия Минфина получили более 7 миллиардов убытка

В 2020 году предприятия, подчиненные Министерству финансов, отчитались об общих чистых убытках на сумму 7,1 млрд гривен, преимущественно они относятся к Укрэнерго.
Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий.
Так, общая сумма доходов достигла отметки в 21,4 млрд грн, в то время как общая сумма ущерба — 28,5 млрд грн. Всего к сфере управления соответствующего министерства относятся 15 госпредприятий.
Наибольшие убытки в 27,5 млрд грн получило ЧАО «НЭК „Укрэнерго“», что составляет 96,2% от общего размера убытков всех государственных предприятий.
Кроме «Укрэнерго» убыточными были также Киевская офсетная фабрика (- 7,8 млн грн) и главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных финансовых технологий (- 783,2 тыс грн).
Среди причин убыточности «НЭК „Укрэнерго“» в Минфине назвали:
Около 87% убытков компании «Укрэнерго», 24 млрд грн, составляет компенсация расходов на ПСО, в частности, для населения и на покрытие «зеленого» тарифа «Гарпока».
Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, которыми управляет Минфин, составляет 77,5 млрд грн, а дебиторская — 12,1 млрд грн.
В Минфине заверили, что их государственные предприятия являются платежеспособными.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности8 ч. назад - 3848 19
Киев поднял цены на парковку10 ч. назад - 630 5
Цена газа в Европе третий день стабильно прибавляет по 4% — дошла до $450/тыс. куб. м4 ч. назад - 339 2
Кличко показал, как ремонтируют окружную дорогу (видео)Вчера, 21:30 - 1046 2
Uber поднимет тарифы7 ч. назад - 1332 1
Пенсионный фонд назвал средний размер повышения пенсий с 1 июля5 ч. назад - 10243 1
Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности8 ч. назад - 3848 19
Uber поднимет тарифы7 ч. назад - 1332 1
Рада поддержала законопроект, который увеличивает налоговую нагрузку8 ч. назад - 1200 1
Кличко показал, как ремонтируют окружную дорогу (видео)Вчера, 21:30 - 1046 2
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 960 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 469 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1001
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1935 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1706 10