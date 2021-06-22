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В прошлом году предприятия Минфина получили более 7 миллиардов убытка

В прошлом году предприятия Минфина получили более 7 миллиардов убытка

В 2020 году предприятия, подчиненные Министерству финансов, отчитались об общих чистых убытках на сумму 7,1 млрд гривен, преимущественно они относятся к Укрэнерго.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий.

Так, общая сумма доходов достигла отметки в 21,4 млрд грн, в то время как общая сумма ущерба — 28,5 млрд грн. Всего к сфере управления соответствующего министерства относятся 15 госпредприятий.

Наибольшие убытки в 27,5 млрд грн получило ЧАО «НЭК „Укрэнерго“», что составляет 96,2% от общего размера убытков всех государственных предприятий.

Кроме «Укрэнерго» убыточными были также Киевская офсетная фабрика (- 7,8 млн грн) и главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных финансовых технологий (- 783,2 тыс грн).

Среди причин убыточности «НЭК „Укрэнерго“» в Минфине назвали:

  • дефицит составляющей расходов на выполнение специальных обязанностей в тарифе на услуги по передаче электроэнергии;
  • разницу в стоимости услуг по балансировке и стоимости небалансов, которые «Укрэнерго» закупает/продает на балансирующем рынке;
  • неуплата компаниями группы ДТЭК за услуги по передаче электрической энергии в части экспортируемой энергии.

Около 87% убытков компании «Укрэнерго», 24 млрд грн, составляет компенсация расходов на ПСО, в частности, для населения и на покрытие «зеленого» тарифа «Гарпока».

Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, которыми управляет Минфин, составляет 77,5 млрд грн, а дебиторская — 12,1 млрд грн.

В Минфине заверили, что их государственные предприятия являются платежеспособными.

По материалам Економічна Правда
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