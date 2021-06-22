Минэкономики оцифровало самую популярную услугу Гоструда

Министерство экономики совместно с Гоструда запустили электронную услугу по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда через Портал электронных сервисов Минэкономики.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
«Это самая популярная административная услуга Гоструда. Ежегодно регистрируется более 27 тыс. деклараций. Теперь эту услугу можно получить онлайн, без очередей и лишней потери времени. Мы создали удобный цифровой сервис для бизнеса, что значительно упрощает регистрацию документа, оптимизирует процесс предоставления услуги и минимизирует коррупционные риски», — сказал заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.
Он отметил, что принципиально важным является то, что реализован тотальный контроль за прохождением заявки, по срокам регистрации, за всем процессом, а не только представление документов в безбумажном виде.
В настоящее время электронная услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда уже доступна во всех территориальных управлениях Гоструда.
Для того, чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на Портале электронных сервисов Минэкономики и заказать услугу через персональный кабинет.
Выполнение работ повышенной опасности, эксплуатация (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности осуществляются работодателем, производителем или поставщиком на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда.
Декларация подается по местонахождению юридического лица или физического лица-предпринимателя не позднее чем за пять рабочих дней до начала выполнения работ повышенной опасности и эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. После этого юридическое лицо или ФЛП могут получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.
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