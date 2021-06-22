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Земельные участки украинцев смогут конфисковать: министр агрополитики назвал условия

Земельные участки украинцев смогут конфисковать: министр агрополитики назвал условия

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сможет подавать в суд иски о конфискации земельных участков.

Об этом Лещенко заявил во время Часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу, 2 июля.

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Во-первых, участок могут конфисковать в случае нарушения требований относительно предельной площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут быть в собственности одного лица.

Во-вторых, конфискация возможна в случаях, когда собственник был обязан отчуждать его (купля-продажа или дарение) в соответствии с законом, но участок не был отчужден.

По его словам, также в Украине будут проводить проверки, которые определяют личность приобретателя земельного участка и устанавливают конечного бенефициарного собственника — юридического лица.

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Министр аграрной политики отметил, что также будут проверки покупателей земли на принадлежность к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности и людей, против которых были введены специальные экономические меры и санкции.

«По результатам проверки нотариус обязан составить соответствующий протокол, где указывается информация о соответствии или несоответствии требованиям земельного кодекса и решение, которое принято по результатам проверки. В случае выявления нарушений соответствующий орган будет обращаться в суд о конфискации соответствующего земельного участка», — резюмировал Лещенко.

По материалам Обозреватель
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