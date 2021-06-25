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Уничтожение биоразнообразия будет стоить миру 2,7 триллиона долларов ежегодно

Уничтожение биоразнообразия будет стоить миру 2,7 триллиона долларов ежегодно

Мировая экономика из-за уничтожения биоразнообразия может терять около 2,7 триллиона долларов ежегодно к 2030 году из-за воздействия на рыбное продовольствие и древесину из леса.

Об этом говорится в расчетах Всемирного банка, сообщает ЭП со ссылкой на Bloomberg.

В то же время, отметили в ВБ, имеющиеся экономические прогнозы слишком оптимистичны, ибо не учитывают потери, которые экология переживает сейчас.

По базовому сценарию мир потеряет около 46 миллионов гектаров сельхозземель, а запасы рыбы будут продолжать сокращаться. За выполнение так называемого плана 30*30, который предусматривает консервацию 30% земель планеты, мировая экономика все равно сократится, но всего на 0,1%.

При наихудшем сценарии, если мир достигнет критической точки, когда страны не смогут адаптироваться к шоку для экосистем, глобальная экономика будет сокращаться на 2,3% каждый год.

Для сравнения, в прошлом году мировая экономика сократилась на 3,3% из-за пандемии, это худший спад мирного времени со времен Великой депрессии, по данным МВФ.

Развивающиеся экономики особенно пострадают, поскольку они больше зависят от сырья и товаров и услуг, связанных с экосистемами.

Всемирный банк заявил, что в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии реальный ВВП будет ежегодно сокращаться на 9,7% и на 6,5% соответственно.

По материалам Економічна Правда
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