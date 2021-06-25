В США 650 банков начнут предлагать своим клиентам покупку Bitcoin

В Соединенных Штатах 650 банков вскоре смогут предлагать покупки Bitcoin примерно 24 миллионам клиентов. В рамках сделки между гигантом корпоративных платежей NCR и фирмой по управлению цифровыми активами NYDIG местные банки и кредитные союзы смогут предлагать своим клиентам криптовалюту.

Об этом сообщает Forbes.

Предоставляя клиентам возможность покупать Bitcoin в рамках своих существующих счетов, финансовые учреждения являются частью растущей волны тех компаний, которые напрямую конкурируют с криптобиржами.