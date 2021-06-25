В США 650 банков начнут предлагать своим клиентам покупку Bitcoin

В Соединенных Штатах 650 банков вскоре смогут предлагать покупки Bitcoin примерно 24 миллионам клиентов. В рамках сделки между гигантом корпоративных платежей NCR и фирмой по управлению цифровыми активами NYDIG местные банки и кредитные союзы смогут предлагать своим клиентам криптовалюту.
Об этом сообщает Forbes.
Предоставляя клиентам возможность покупать Bitcoin в рамках своих существующих счетов, финансовые учреждения являются частью растущей волны тех компаний, которые напрямую конкурируют с криптобиржами.
«Мы твердо верим в преимущества криптовалюты и ее стратегического применения. И это верно для наших банковских отношений, о чем свидетельствует Nydig, и с розничными торговцами, а также с ресторанами
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