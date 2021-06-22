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Министр признался, что в Украине существовал теневой рынок земли

Министр признался, что в Украине существовал теневой рынок земли

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что в Украине существовал теневой рынок земли. По его словам, в последний день запуска рынка земли проходили еще десятки сделок между юрлицами по купле-продаже земли.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В Украине существовал теневой рынок земли, где юридические лица свободно покупали, продавали земли в объеме тысячи гектаров. Юридические лица аккумулировали тысячи гектаров», — заявил министр.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

Он подчеркнул, что операции внимательно отслеживали через государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр.

«В последний день запуска рынка земли проходили еще десятки сделок между юрлицами, которые проводили сделки купли-продажи. Тем самым мы показываем, что в Украине фактически существовал рынок, который был абсолютно нерегулируемый», — сказал глава Минагрополитики.

Также Лещенко прогнозирует, что средняя цена земли по стране после открытия рынка составит около 2 тысяч долларов за гектар. Затем она может вырасти в несколько раз.

Как известно, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С этого дня украинцы смогут покупать и продавать землю.

По материалам Главком
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