Nissan начал строительство крупнейшего в Британии завода по производству батарей к электромобилям

Японский автоконцерн Nissan объявил о начале строительства в Сандерленде крупнейшего в Великобритании завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Инвестиции в проект под названием EV36Zero составят 1 млрд фунтов.
Завод будет построен в рамках трехстороннего сотрудничества между Nissan, китайским разработчиком батарей Envision и городским советом Сандерленда.
Новый завод даст городу около 909 новых рабочих мест, а с учетом новых логистических цепочек с подрядчиками – еще 4500 рабочих мест во всей Британии.
Nissan также объявил, что начнет в Великобритании производство своего нового полностью электрического кроссовера.
Выпуск будет осуществляться на мощностях автозавода Nissan в том же Сандерленде, где компания уже производит кроссоверы Qashqai, Juke, а также один из первых массовых электромобилей в мире Leaf.
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