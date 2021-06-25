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Nissan начал строительство крупнейшего в Британии завода по производству батарей к электромобилям

Nissan начал строительство крупнейшего в Британии завода по производству батарей к электромобилям

Японский автоконцерн Nissan объявил о начале строительства в Сандерленде крупнейшего в Великобритании завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Инвестиции в проект под названием EV36Zero составят 1 млрд фунтов.

Завод будет построен в рамках трехстороннего сотрудничества между Nissan, китайским разработчиком батарей Envision и городским советом Сандерленда.

Новый завод даст городу около 909 новых рабочих мест, а с учетом новых логистических цепочек с подрядчиками – еще 4500 рабочих мест во всей Британии.

Nissan также объявил, что начнет в Великобритании производство своего нового полностью электрического кроссовера.

Выпуск будет осуществляться на мощностях автозавода Nissan в том же Сандерленде, где компания уже производит кроссоверы Qashqai, Juke, а также один из первых массовых электромобилей в мире Leaf.

По материалам Mind
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