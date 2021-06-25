В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

В Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 21% до 8,8 тыс. единиц. При этом по сравнению с маем продажи новых автомобилей увеличились на 4%.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Инфографика: Укравтопром
Всего за первое полугодие в Украине регистрационные номера получили 48,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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