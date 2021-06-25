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В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

В Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 21% до 8,8 тыс. единиц. При этом по сравнению с маем продажи новых автомобилей увеличились на 4%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Топ-5 самых популярных марок:

  • на первом месте по продажам в мае – автомобили марки Toyota, продажи автомобилей которой по сравнению с июнем 2020 года выросли на 25% – до 1 296 шт. Самым продаваемым автомобилем в мае был Toyota RAV-4 (продано 547 автомобилей);
  • на втором месте автомобили марки Renault, продажи которых сократились на 15% до 986 ​​единиц;
  • на третьем месте автомобили марки Kia, продажи которых увеличились на 27% – до 742 единиц;
  • на четвертом месте Skoda – 609 автомобилей (+27%);
  • на пятом месте Hyundai – 441 автомобиль (+11%).


Инфографика: Укравтопром

Всего за первое полугодие в Украине регистрационные номера получили 48,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По материалам Finance.UA
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