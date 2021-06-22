НБУ внес изменения в оформление валютно-обменных операций

Национальный банк обновил ряд нормативно-правовых актов, регулирующих оформление небанковскими финучреждениями валютно-обменных операций.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Изменения предусматривают, что с 1 июля для валютно-обменных операций форма и содержание расчетного документа регистратора расчетных операций и/или программного регистратора расчетных операций (РРО) устанавливается Министерством финансов по согласованию Нацбанка.

До 1 июля форму и содержание указанного документа определял НБУ по согласованию Минфина.

Указанные изменения утверждены постановлениями НБУ №66 и №67, которые вступили в силу с 1 июля 2021 года.

С 1 июля 2021 года новая форма и содержание расчетного документа РРО установлены положением о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденным приказом Минфина от 21 января 2016 года №13, с изменениями, внесенными приказом ведомства №329 от 8 июня 2021 года.

Соответствующие изменения обусловлены принятием закона №1017-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины», который вступил в силу с 10 декабря 2020 года.