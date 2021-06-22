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Сколько земли было в собственности украинских мэров в 2020 году

Сколько земли было в собственности украинских мэров в 2020 году

В Украине с 1 июля запустили работу рынка сельскохозяйственной земли.

Сколько земли есть в собственности украинских политиков и чиновников – проанализировали журналисты портала «Слово и дело».

Больше всего Земли задекларировал городской голова Херсона Игорь Колыхаев – 21 участок площадью 106 гектаров.

По подсчетам аналитиков, мэры и члены их семей в 2020 году владели (или арендовали) всего 132 гектарами земли. Для сравнения, это почти равно площади Ботанического сада имени Гришко в Киеве или площади парков, скверов и зеленых бульваров в Херсоне. Или же это чуть меньше площади земель «Межигорья».

Больше всего земли задекларировал мэр Херсона Игорь Колыхаев – 21 участок площадью 106 гектаров. В собственности мэра Чернигова Владислава Атрошенко 14 земельных участков, но их общая площадь намного меньше – 8,5 гектаров.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

Борис Филатов записал в декларации-2020 девять земельных участков площадью 3,7 га. У одесского мэра Геннадия Труханова в собственности 2 участка площадью 2,8 га.

Целых 17 земельных участков в декларации мэра Кропивницкого Андрея Райковича, общая площадь земли – 2,7 га.

Самые скромные «землевладельцы» среди мэров – Виталий Кличко (один участок площадью 0,2 гектара), Андрей Садовый (три участка на 0,1 гектара), Сергей Моргунов и Александр Симчишин (по одному участку на 0,1 гектара).


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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