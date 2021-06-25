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Киев сможет перейти на автоматизированную систему учета проезда в транспорте в 2023 году — КГГА

Киев сможет перейти на автоматизированную систему учета проезда в транспорте в 2023 году — КГГА

Запуск в Киеве автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров – электронный билет, включая льготников из других городов, отложили на 2023 год.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме подписали 25 июня.

«Решение связано исключительно с невозможностью Министерства социальной политики Украины обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров – граждан, которые не зарегистрированы в Киеве», – отметили в КГГА.

Там также добавили, что за время существования электронного билета городские власти технологически адаптировали к системе е-билета 100% сети коммунального транспорта.

Напомним, систему е-оплаты в общественном транспорте в тестовом режиме запустили в Киеве в 2018 году. Сейчас е-билет работает в метрополитене и транспорте «Киевпастранса», а полностью система должна была заработать до 1 июля текущего года.

По материалам Слово и Дело
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