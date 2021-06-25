Киев сможет перейти на автоматизированную систему учета проезда в транспорте в 2023 году — КГГА

Запуск в Киеве автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров – электронный билет, включая льготников из других городов, отложили на 2023 год.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме подписали 25 июня.
«Решение связано исключительно с невозможностью Министерства социальной политики Украины обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров – граждан, которые не зарегистрированы в Киеве», – отметили в КГГА.
Там также добавили, что за время существования электронного билета городские власти технологически адаптировали к системе е-билета 100% сети коммунального транспорта.
Напомним, систему е-оплаты в общественном транспорте в тестовом режиме запустили в Киеве в 2018 году. Сейчас е-билет работает в метрополитене и транспорте «Киевпастранса», а полностью система должна была заработать до 1 июля текущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт назвала средний доход в Украине на семью из 3 человек (исследование)Позавчера, 21:00 - 9785 11
Большинство украинцев не хотят ездить на одном авто более 5 летВчера, 07:10 - 1135 8
Работа в Польше. 5 самых востребованных специалистовВчера, 09:29 - 10749 8
В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через ДнестрВчера, 13:16 - 792 5
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 1092 4
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:03 - 2651
ТОП-11 стран по количеству пользователей криптовалют (исследование)Вчера, 18:12 - 1287 1
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 1092 4
В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через ДнестрВчера, 13:16 - 792 5
Эксперт рассказал, почему перенесли повышение пенсий для украинцев старше 75 летВчера, 14:25 - 706 2
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1161 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 557 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1170
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2160 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1934 10