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Глобальный налог для международных компаний поддержали уже 130 стран

Глобальный налог для международных компаний поддержали уже 130 стран

Соединенные Штаты Америки получили поддержку в намерении изменить правила налогообложения международных компаний. Такую идею подержали уже 130 государств, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, в том числе Индия, Китай и Швейцария.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о введении глобальной минимальной ставки налога, не менее 15%, в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний.

Такие изменения предусматривают, что крупнейшие компании должны платить налоги там, где они имеют производство и получают прибыль, а не только там, где находятся офисы. Новшества могут коснуться таких компаний, как Google и Amazon.

Введение глобального налога является приоритетным для президента США Джо Байдена, который хочет увеличить государственные доходы.

Ранее такую идею поддержали страны Большой семерки, в том числе Канада, Франция, Япония, Германия, Италия и Великобритания.

По материалам УБР
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