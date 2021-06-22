Минздрав ожидает получить в июле два миллиона доз вакцины Moderna

Министерство здравоохранения ожидает, что в течение июля в Украину поступят 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.

Об этом на встрече с журналистами сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

“Мы с США договорились: нам через механизм COVAX обещают поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna”, – сказал глава Минздрава.

Он также сообщил, что будет оцениваться возможность взаимозаменяемости м-РНК вакцин Pfizer и Moderna. Этот вопрос, по словам министра, рассматривался на заседании Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики.

Напомним, Украина уже получила 5 051 576 доз вакцин против COVID-19 от разных производителей, в том числе за средства госбюджета 1 913 316 доз CoronaVac, 500 тыс. – AstraZeneca, 500 760 – Pfizer. В рамках глобальной инициативы COVAX в Украину поступило 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca, 1 064 700 доз Pfizer.