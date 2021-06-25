Половина всех совокупных расходов домохозяйств Донецкой области приходится на питание

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в 2020 году среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 8663 грн.
Половина всех совокупных расходов приходилась на питание. В среднем за 2020 год удельный вес затрат на продукты питания и безалкогольные напитки составил 49,8%.
В совокупных расходах домохозяйств региона на питание (включая питание вне дома) самой большой была доля мяса и мясопродуктов – 27,8%. Удельный вес хлеба и хлебопродуктов составил 14,0%, молочных продуктов – 11,5%, овощей (включая картофель) – 10,7%, растительного масла и других жиров – 6,8%, сладостей (сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия) – 6,2%, фруктов – 6,1%, безалкогольных напитков – 5,8%, рыбы и рыбопродуктов – 5,6%, яиц – 2,1%, питания вне дома – 1,7%, других продуктов питания – также 1,7%.
Вторая по величине после продуктов питания статья расходов домохозяйств – оплата жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива, которая в 2020 году составила 14,6% всех совокупных расходов.
Удельный вес расходов домохозяйств области на алкогольные напитки и табачные изделия составил 4,8%, связь – 3,8%, одежду и обувь – 3,7%, здравоохранение – 3,4%, транспорт – 2,6%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 1,8%, отдых и культуру – также 1,8%, рестораны и гостиницы – 1,2%, образование – 0,7%.
На другие потребительские расходы приходилось 2,5%, доля непотребительских расходов (помощь родственникам и другим лицам, покупка акций, недвижимости, строительство, капремонт, вклады в банки и другие расходы) составила 9,3%. Вследствие изменения потребительских приоритетов населения в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом доля расходов на рестораны и гостиницы, транспорт, одежду и обувь, а больше, чем в 2019 году, расходовалось на здравоохранение и связь.
Величина и структура расходов зависят от состава домохозяйств (наличие работающих, детей, пенсионеров), а больше всего – от уровня доходов (совокупных ресурсов).
Основным источником доходов населения области была и остается заработная плата, ее удельный вес в совокупных ресурсах в 2020 году составил 59,4%. На пенсии приходилось 27,3% всех ресурсов.
За счет льгот, субсидий, государственной помощи и компенсационных выплат в наличной форме было получено 2,2% всех совокупных ресурсов домохозяйств области, в безналичной форме – 0,6%. Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости в 2020 году составил 2,8%. Некоторые домохозяйства получали также доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, в виде помощи родственников, стипендий, алиментов и других источников.
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