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Половина всех совокупных расходов домохозяйств Донецкой области приходится на питание

Половина всех совокупных расходов домохозяйств Донецкой области приходится на питание

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в 2020 году среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 8663 грн.

Половина всех совокупных расходов приходилась на питание. В среднем за 2020 год удельный вес затрат на продукты питания и безалкогольные напитки составил 49,8%.

В совокупных расходах домохозяйств региона на питание (включая питание вне дома) самой большой была доля мяса и мясопродуктов – 27,8%. Удельный вес хлеба и хлебопродуктов составил 14,0%, молочных продуктов – 11,5%, овощей (включая картофель) – 10,7%, растительного масла и других жиров – 6,8%, сладостей (сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия) – 6,2%, фруктов – 6,1%, безалкогольных напитков – 5,8%, рыбы и рыбопродуктов – 5,6%, яиц – 2,1%, питания вне дома – 1,7%, других продуктов питания – также 1,7%.

Вторая по величине после продуктов питания статья расходов домохозяйств – оплата жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива, которая в 2020 году составила 14,6% всех совокупных расходов.

Удельный вес расходов домохозяйств области на алкогольные напитки и табачные изделия составил 4,8%, связь – 3,8%, одежду и обувь – 3,7%, здравоохранение – 3,4%, транспорт – 2,6%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 1,8%, отдых и культуру – также 1,8%, рестораны и гостиницы – 1,2%, образование – 0,7%.

На другие потребительские расходы приходилось 2,5%, доля непотребительских расходов (помощь родственникам и другим лицам, покупка акций, недвижимости, строительство, капремонт, вклады в банки и другие расходы) составила 9,3%. Вследствие изменения потребительских приоритетов населения в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом доля расходов на рестораны и гостиницы, транспорт, одежду и обувь, а больше, чем в 2019 году, расходовалось на здравоохранение и связь.

Величина и структура расходов зависят от состава домохозяйств (наличие работающих, детей, пенсионеров), а больше всего – от уровня доходов (совокупных ресурсов).

Основным источником доходов населения области была и остается заработная плата, ее удельный вес в совокупных ресурсах в 2020 году составил 59,4%. На пенсии приходилось 27,3% всех ресурсов.

За счет льгот, субсидий, государственной помощи и компенсационных выплат в наличной форме было получено 2,2% всех совокупных ресурсов домохозяйств области, в безналичной форме – 0,6%. Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости в 2020 году составил 2,8%. Некоторые домохозяйства получали также доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, в виде помощи родственников, стипендий, алиментов и других источников.

По материалам ГУСДО
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