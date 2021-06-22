Компанию Трампа обвинили в ряде налоговых преступлений

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансовый директор Аллен Вайссельберг были обвинены в налоговых преступлениях.
Об этом пишет The Guardian.
В обвинительном заключении с 15 пунктами Вайссельбергу и Trump Organization предъявили обвинения в мошенничестве, кражах в крупных размерах, уголовном налоговом мошенничестве и фальсификации деловых документов.
По словам прокуроров, Trump Organization оплачивала своим сотрудникам аренду, коммунальные услуги, гараж, школьные расходы и другие расходы на жизнь, не декларируя их должным образом, «чтобы они могли платить и платили федеральные, государственные и местные налоги в суммах, которые были значительно меньше сумм, которые должны быть оплачены».
Схема была «организована самими высокопоставленными руководителями» в Trump Organization, по словам прокуратуры, и Вайссельберг был «одним из крупнейших частных бенефициаров» схемы. По словам прокуратуры, он получил 1,7 млн долларов незаконных платежей, включая арендную плату, счета и плату за гараж для своей квартиры на Манхэттене, а также расходы на обучение членов семьи Вайссельберга.
Вайссельберг был обвинен окружным прокурором Манхэттена в том, что не сообщил должным образом об этих привилегиях.
Вайссельберг и юрист Trump Organization не признали себя виновными. В заявлении Trump Organization говорится, что «это несправедливо; это политика», а Вайссельберга «окружной прокурор Манхэттена использует как пешку в попытке нанести вред бывшему президенту».
Отмечается, что это стало первым обвинением в уголовном правонарушении против компании бывшего президента после многолетнего расследования, проведенного нью-йоркской прокуратурой.
Лично против Трампа не выдвинули никаких обвинений.
Напомним, Летиция Джеймс, демократ, возглавляет отдельное уголовное расследование, чтобы выяснить, не сообщала ли компания Трампа ложные сведения о стоимости собственности для обеспечения ссуд и получения экономических и налоговых льгот.
Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых — занижена.
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