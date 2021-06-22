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Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19

Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19

Google реализует в операционной системе Android поддержку цифровых паспортов вакцинации. Это значит, что пользователи смогут сохранять данные о вакцинации от COVID-19 на своём смартфоне, получать к ним доступ в любое время и предоставлять эту информацию, например, в виде QR-кодов уполномоченным представителям властей.

Для реализации функции на уровне страны будет необходимо, чтобы медицинские организации или правительство использовали систему Google для публикации результатов вакцинации в цифровом виде.

Сейчас эта функция запускается в США, однако вскоре появится и в ряде других стран, список которых Google пока не озвучила. Поисковый гигант пообещал, что не будет хранить копий личных данных пользователей. Цифровые паспорта вакцины имеют все шансы получить широкую популярность благодаря единообразию и тому, что их сложно подделать.

С самого начала пандемии коронавируса Apple и Google приложили массу усилий по реализации функций отслеживания контактов с заболевшими COVID-19. К сожалению, эти возможности не нашли должного отклика у правительств и пользователей, хотя технически являются довольно совершенными.

По материалам 3dnews.ru
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