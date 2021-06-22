Instagram добавит «Истории» с платным доступом и поддержку NFT

Instagram создаёт свой аналог функции «Супер-подписки» из Twitter. Новая возможность позволит пользователям социальной сети публиковать эксклюзивный контент в «Историях», который будет доступен только платным подписчикам.
Instagram подтвердила, что действительно работает над такой функциональностью, однако отказалась раскрывать подробности.
Тем не менее, в социальных сетях распространились скриншоты, демонстрирующие работу новой функции, подлинность которых Instagram подтвердила. Изображения раскрывают довольно много деталей. Судя по скриншотам, эксклюзивные истории будут выделяться фиолетовым цветом.
Фото: techcrunch.com
Не оформившие платную подписку пользователи будут видеть уведомление, сообщающее, что только «участники» могут просматривать этот контент. Судя по всему, скриншоты таких историй сделать невозможно. Функция Exclusive Stories была обнаружена реверс-инженером Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi), который часто обнаруживает неанонсированные функции в коде приложений.
Exclusive Stories — это лишь один из способов монетизации контента, которые разрабатывает Instagram. Сообщается, что компания заинтересовалась NFT. Палуцци недавно обнаружил ссылку на функцию NFT Collectibles в приложении. Она оформлена в виде отдельной вкладки, на которой будут отображаться цифровые предметы коллекционирования, доступные пользователю.
Любопытно, что представители Instagram не говорят ничего конкретного о готовящихся платных функциях, ограничиваясь лишь общими заявлениями о том, что сервис работает над созданием новых творческих инструментов и функций безопасности для создателей контента.
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