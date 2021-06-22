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Мининфраструктуры отменит плату за бронирование разрешений на автоперевозки

Мининфраструктуры отменит плату за бронирование разрешений на автоперевозки

Министерство инфраструктуры Украины планирует отменить плату за бронирование разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки.

Об этом сказал советник министра инфраструктуры Мустафа Найем во время встречи с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

«Я надеюсь, что до 15 июля, а если нет, то до 1 августа мы отменим оплату за бронирование. Это наша внутренняя „нормативка“, наша внутренняя работа по электронным системам. Это решение министра, оно уже принято на уровне министерства», — заявил Найем.

Он добавил, что Мининфраструктуры планирует в ближайшее время запустить онлайн-систему учета разрешений и компаний, которые эти разрешения получили.

По словам Найема, эта система позволит полностью контролировать все выдачи и прием разрешений на международные грузовые автоперевозки.

Кроме этого, Мининфраструктуры планирует оснастить онлайн-камерами все пункты выдачи разрешений. Система объединит базы данных Государственной службы по безопасности на транспорте и Государственной пограничной службы и будет хранить информацию о пересечении границы каждым конкретным автомобилем.

Найем пояснил, что это позволит сопоставить информацию о полученных разрешениях и фактическом пересечении границы с этими разрешениями по каждому конкретному грузовику.

Он отметил, что в отношении тех перевозчиков, которые имеют несоответствие количества разрешений с количеством пересечения границы, должны быть применены санкции, и в Мининфраструктуры работают над их введением.

Напомним, в 2020 году правительство ввело экспериментальный проект по заказу бланков разрешений на поездку по территориям иностранных государств во время перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении через Транспортный портал электронных услуг.

Этот портал заработал в Украине с 27 декабря 2019 года.

По материалам Укринформ
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