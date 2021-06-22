Киев поднял цены на парковку

С 1 июля в Киеве установили новые тарифы на парковку автомобилей в центре и неподалеку от центра города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

Об этом сказано в распоряжении КГГА № 1459.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Тарифы:

в І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час.

во II зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 грн/час;

в спальных районах города стоимость остается без изменений – 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.



Инфографика: КГГА

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения «Киев Цифровой», «Приват 24», Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить в терминале Easy Pay.

В выходные, праздничные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, первые две недели инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

«Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, понять их, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты, – отметил Константин Усов. – Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не заплатил за парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Такой период лояльности продлится две недели – с 1 по 16 июля».

Заместитель главы КГГА также отметил, что все площадки будут оборудованы информационными табличками, на которых будет указан действующий тариф в определенном месте, а также QR-код для удобного перехода к механизму оплаты.

Он также подчеркнул, что доход города от парковки будет направлен в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться прежде всего развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышение безопасности киевлян на улицах города.