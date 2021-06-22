0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 143 0

Киев поднял цены на парковку

Киев поднял цены на парковку

С 1 июля в Киеве установили новые тарифы на парковку автомобилей в центре и неподалеку от центра города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

Об этом сказано в распоряжении КГГА № 1459.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Тарифы:

  • в І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час.
  • во II зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 грн/час;
  • в спальных районах города стоимость остается без изменений – 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.


Инфографика: КГГА

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения «Киев Цифровой», «Приват 24», Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить в терминале Easy Pay.

В выходные, праздничные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, первые две недели инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

«Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, понять их, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты, – отметил Константин Усов. – Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не заплатил за парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Такой период лояльности продлится две недели – с 1 по 16 июля».

Заместитель главы КГГА также отметил, что все площадки будут оборудованы информационными табличками, на которых будет указан действующий тариф в определенном месте, а также QR-код для удобного перехода к механизму оплаты.

Он также подчеркнул, что доход города от парковки будет направлен в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться прежде всего развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышение безопасности киевлян на улицах города.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.