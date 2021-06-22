Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Бизнес в июне улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности на фоне продления карантинных ограничений.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

За июнь 2021 года он составлял 51.6 против 50.5 в мае и показал самое высокое значение с октября 2019 года.

В июне предприятия большинства секторов, привлеченных к ежемесячному опросу, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий строительства, промышленности и сферы услуг превышали нейтральный уровень.

В то же время ожидания предприятий торговли остаются пессимистичными третий месяц подряд.

Предприятия промышленности усилили оптимистичные оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры: в июне секторальный индекс вырос до 52.5 с 50.8 в мае. Респонденты существенно улучшили свои ожидания относительно объема изготовленной продукции и сохраняют позитивные настроения по увеличению объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Предприятия сферы услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: секторальный индекс вырос в июне до 52.3 с 50.7 в мае. Респонденты ожидают улучшения по всем показателям своей деятельности, больше всего – роста объемов предоставленных услуг и заказов в процессе выполнения.

Предприятия строительства (строительства жилых и нежилых помещений) существенно улучшили оценки относительно результатов своей деятельности. В июне секторальный индекс вырос до 58.1 с 49.4 в мае, что является самым высоким показателем среди всех других секторов. Респонденты имеют высокие оценки относительно объема строительства и новых заказов, а также впервые после сентября 2019 года ожидают увеличения численности работников.

А вот предприятия торговли пессимистично оценивают результаты своей деятельности: секторальный индекс в июне снизился до 48.2 с 49.9 в мае и третий месяц подряд находится ниже нейтрального уровня. Респонденты ухудшили ожидания по всем показателям деятельности предприятий, в частности в отношении объема товарооборота, объема закупки товаров для продажи, численности работников. Большинство предприятий торговли и в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи.

Предприятия всех секторов экономики ожидают роста цен на свою продукцию/услуги на фоне дальнейшего удорожания сырья, роста закупочных цен и цен поставщиков. Оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме строительства, пока не ожидают увеличения общей численности работников.