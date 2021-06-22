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В Евросоюзе в прошлом году зарегистрировали более миллиона электрокаров

В Евросоюзе в прошлом году зарегистрировали более миллиона электрокаров

За прошлый год в ЕС количество зарегистрированных электромобилей выросло втрое по сравнению с 2019-м, превысив миллион автомобилей.

Такие данные обнародовала Еврокомиссия.

«Главной причиной падения на 12% выбросов CO2 от новых автомобилей в 2020 году стал значительный рост доли электромобилей, которая утроилась с 3,5% в 2019-м до 11% в прошлом году (из них 6% – полностью электрические, 5% – гибридные). Несмотря на общее сужение рынка в связи с пандемией COVID-19, общее количество электромобилей в 2020 году продолжало расти и превысило 1 миллион единиц», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение прошлого года в ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Великобритании было зарегистрировано 11,6 миллиона новых пассажирских автомобилей.

Как сообщалось, Евросоюз на законодательном уровне согласовал цель превратить свою экономику в климатически нейтральную к 2050 году. При этом достичь значительного, на 55% по сравнению с показателями 1990 года, сокращения вредных выбросов в атмосферу планируется уже к 2030 году.

С этой целью Еврокомиссия разработала план действий, который содержит организационные, инвестиционные и фискальные стимулы для более широкого внедрения «зеленых» технологий и поиска инновационных путей. Он предусматривает уменьшение парниковых эффектов, в частности, в бытовом секторе, промышленности и энергетике, а также в сфере транспорта.

По материалам Укринформ
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