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Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 15 и iPadOS 15

Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 15 и iPadOS 15

Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS и iPadOS 15, представленных на WWDC в начале июня. Благодаря этому новые мобильные платформы компании теперь могут опробовать пользователи, которые не являются разработчиками ПО.

Пользователи, которые подписались на программу публичного бета-тестирования Apple, могут обновить свои устройства до iOS и iPadOS 15 по воздуху после установки соответствующего сертификата с веб-сайта программы публичного бета-тестирования Apple.

Напомним, что iOS 15 обзавелась целым рядом новых удобных возможностей. Основная масса улучшений затронула сервис видеосвязи FaceTime. Он получил функцию SharePlay, которая позволяет делиться содержимым своего экрана и аудио из Apple Music с собеседником. Браузер Safari приобрёл переработанный вид с компактной панелью вкладок, расположенной в нижней части экрана.

Приложение Wallet обзавелось поддержкой широкого числа различных NFC-ключей. А новая функция Focus является улучшенной версией режима «Не беспокоить», которая позволяет настраивать разрешённые к показу уведомления в зависимости от ситуации.

В свежей iOS 15 присутствует ещё целый ряд нововведений, которые улучшают опыт использования устройств Apple. Важно отметить, что новые операционные системы совместимы со всеми устройствами, которые работают под управлением iOS 14 и iPadOS 14. Тем не менее, Apple пообещала, что больше не будет навязывать пользователям обновление до новой версии ОС, а вместо этого позволит им остаться на iOS 14, для которой продолжит выпускать обновления безопасности.

По материалам 3dnews.ru
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