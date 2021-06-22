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Глава Instagram предупредил, что социальная сеть будет переориентирована на видео

Глава Instagram предупредил, что социальная сеть будет переориентирована на видео

Глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) заявил, что социальная сеть планирует начать показ полноэкранных видео в новостной ленте приложения. Кроме того, было сказано о намерении сервиса экспериментировать с более широким внедрением видео.

Моссери заявил, что Instagram будет показывать в лентах пользователей гораздо больше видеороликов, включая видео из аккаунтов, на которые пользователи ещё не подписаны.

По его словам, изменения можно будет увидеть уже в ближайшие месяцы. Моссери акцентировал внимание на том, что Instagram уже не приложение для обмена квадратными фотографиями. Новый подход, вероятно, должен сделать из социальной сети более прямого конкурента сервиса коротких видеороликов TikTok. Сам Моссери выделяет TikTok и YouTube в качестве основных конкурентов Instagram.

Напомним, что для соперничества с TikTok в августе прошлого года Instagram запустила сервис коротких видео Reels. Моссери говорит, что люди ищут в Instagram развлечения, а в этой сфере у приложения много конкурентов. Потому для сохранения рыночных позиций социальная сеть нуждается в масштабных переменах.

По материалам 3dnews.ru
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