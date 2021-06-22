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WhatsApp тестирует сообщения, исчезающие сразу после прочтения

WhatsApp тестирует сообщения, исчезающие сразу после прочтения

Исчезающие сообщения появились в мессенджере WhatsApp ещё в прошедшем ноябре — теперь тексты, изображения и прочий контент могут исчезать из чата по прошествии семи дней. Наконец, мессенджер начал тестирование новой функции View Once — сообщения будут самоликвидироваться немедленно после прочтения.

Подобные сообщения нельзя будет предварительно просмотреть в уведомлениях или на экране блокировки. Они исчезнут после того, как пользователь ознакомится с присланным контентом и закроет соответствующее окно.

Сообщения можно отправлять как в индивидуальные, так и в групповые чаты. Функция активируется нажатием на цифру 1 в окне ввода текста. Примечательно, что она сохраняет работоспособность даже в случае, если получатель использует версию мессенджера старше, чем 2.21.14.3 — пока единственную, поддерживающую отправку подобных сообщений.

WhatsApp не защищает от скриншотов или, например, записи экрана при демонстрации видеоконтента — это во многом обесценивает новый тип сообщений. Приложение даже не отправит оповещение, если кто-то сделал скриншот.

Дополнительно стоит знать, что отправитель может легко выяснить, кто открывал исчезающее сообщение в групповом чате — при этом просматривать их смогут даже участники, заблокированные лично пользователем.

Пока функция доступна только бета-тестерам Android-версии мессенджера. Прочие смогут только получать, но не отправлять исчезающие сообщения. Для бета-тестеров с устройствами на базе iOS функция будет доступна позднее.

По материалам 3dnews.ru
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