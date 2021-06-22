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Xiaomi придумала новый способ размещения подэкранной камеры

Xiaomi придумала новый способ размещения подэкранной камеры

Новый патент компании описывает оригинальную конструкцию селфи-модуля, лишённую недостатков существующих решений. Она позволяет обойтись без отверстия в экране и сложной схемы прямого размещения сенсора под поверхностью матрицы с потерей качества съёмки.

В документации к патенту инженеры Xiaomi предлагают размещать сенсор камеры перпендикулярно плоскости дисплея под его поверхностью. Для захвата изображения при этом используется гибкий световод — он выступает своеобразным проводником между датчиком и линзой, размещённой в области узкой верхней рамки экрана.


Изображение: LetsGoDigital

Главное преимущество такой системы заключается в том, что производители могут отказаться от перфорации дисплея и снижения разрешения матрицы в области размещения сенсора фронталки. При этом гаджет сохранит практически безрамочный дизайн и позволит просматривать контент в полноэкранном режиме без потери качества и целостности картинки.

Кроме того, предложенная Xiaomi концепция снижает себестоимость смартфона.

Пока подобное решение существует лишь на бумаге. Однако, по мнению аналитиков, такая концепция установки фронтальной камеры вполне жизнеспособна и может получить коммерческое применение уже в ближайшем будущем.

По материалам 4PDA
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