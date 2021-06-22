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В США призвали пенсионные фонды использовать Bitcoin

В США призвали пенсионные фонды использовать Bitcoin

Сенатор из штата Вайоминг Синтия Ламмис заявила, что пенсионные фонды должны использовать Bitcoin и другие криптовалюты. Она отметила важность поддержки разнообразного распределения активов.

Об этом сообщает CNBC.

«Я хотела бы, чтобы криптовалюта, такая как Bitcoin, стала частью диверсифицированного распределения активов, которые используются в пенсионных фондах и других возможностях, которые бы позволили людям откладывать на будущее», — сказала Ламмис.

Сенатор отметила, что криптовалюта — отличное средство сбережения.

«Я призываю людей покупать и держать. Я призываю их откладывать Bitcoin на пенсию, на свое будущее. И это потому, что, поскольку Конгресс тратит триллионы долларов и наполняет нашу экономику и мировую экономику долларами США, мы никак не можем снизить стоимость доллара США. Итак, я беспокоюсь о том, что все наши пенсионные деньги деноминированы в долларах США», — добавила сенатор.

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По материалам Обозреватель
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