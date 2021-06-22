Virgin Orbit запустила в космос сразу семь спутников (видео)

Компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, успешно вывела на орбиту семь небольших спутников с помощью ракеты LauncherOne.
Об этом сообщает Space.com.
Запуск ракеты-носителя LauncherOne со спутниками осуществлялся с модифицированного самолета Boeing 747 компании Virgin Orbit 30 июня.
Самолет взлетел из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии и примерно через час после взлета совершил сброс ракеты, закрепленной под его левым крылом, над Тихим океаном.
После отсоединения ракеты LauncherOne она активировала собственный двигатель и взлетела в космос.
«Мы невероятно горды тем, что завершили еще одну безупречную миссию в космосе с нашей уникальной системой запуска», — подтвердила в Твиттере успех миссии компания.
Virgin Orbit назвала свою первую коммерческую миссию «Tubular Bells: Part One».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость9 ч. назад - 2757 9
Свой банк и доход в $1 миллиард. Смелянский обнародовал план работы на два года10 ч. назад - 836 6
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП11 ч. назад - 1321 4
Дело близко к банкротству: долги Энергорынка достигают 30 млрд грн11 ч. назад - 671 2
Нацбанк прокомментировал увольнение руководства департамента лицензирования12 ч. назад - 640 2
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость9 ч. назад - 2757 9
Что изменится в Украине с 1 июля14 ч. назад - 1746 1
Гектар земли можно продать от 21 тыс. грн. Где самая дорогая и самая дешевая сельхозземля8 ч. назад - 1559
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП11 ч. назад - 1321 4
Нацбанк сворачивает антикризисные монетарные меры: какие изменения начинают действовать с 1 июля10 ч. назад - 910 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 868 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 442 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 954
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1862 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1652 10