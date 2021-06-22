Virgin Orbit запустила в космос сразу семь спутников (видео)

Компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, успешно вывела на орбиту семь небольших спутников с помощью ракеты LauncherOne.

Об этом сообщает Space.com.

Запуск ракеты-носителя LauncherOne со спутниками осуществлялся с модифицированного самолета Boeing 747 компании Virgin Orbit 30 июня.

Самолет взлетел из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии и примерно через час после взлета совершил сброс ракеты, закрепленной под его левым крылом, над Тихим океаном.

После отсоединения ракеты LauncherOne она активировала собственный двигатель и взлетела в космос.

«Мы невероятно горды тем, что завершили еще одну безупречную миссию в космосе с нашей уникальной системой запуска», — подтвердила в Твиттере успех миссии компания.

Virgin Orbit назвала свою первую коммерческую миссию «Tubular Bells: Part One».