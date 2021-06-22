Межбанк: доллар растет второй день подряд

В четверг, 1 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,27−27,29 гривен.

На таком уровне доллар продержался 25 минут, после чего пошел на повышение и в 10.30 котировки составили 27,29−27,31 гривен за один доллар.

Далее доллар продолжил свое повышение и в 10.40 подошел к отметке 27,33−27,35 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,28 / 27,30

евро – 32,38 / 32,41

Курсы валют на Межбанке

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