Межбанк: доллар растет второй день подряд

В четверг, 1 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,27−27,29 гривен.
На таком уровне доллар продержался 25 минут, после чего пошел на повышение и в 10.30 котировки составили 27,29−27,31 гривен за один доллар.
Далее доллар продолжил свое повышение и в 10.40 подошел к отметке 27,33−27,35 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,28 / 27,30
евро – 32,38 / 32,41
Курсы валют на Межбанке
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