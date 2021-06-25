Для украинских производителей в этом году открыли 11 экспортных рынков

За шесть месяцев 2021 года для украинских производителей открыто 11 экспортных рынков — это почти столько же, как за весь предыдущий 2020-ый, когда было открыто 12 экспортных рынков.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Так, с начала 2021 года для украинских производителей молока и молочных продуктов были открыты рынки Ливана, Японии, Аргентины, Ливии и Кувейта. Для производителей переработанного животного белка открылся рынок Сербии, для производителей столовых яиц — рынок Эфиопии. Литва открыла рынок для экспорта арахнидов для нужд защиты растений. Со Словакией согласован сертификат здоровья для импорта живых улиток для разведения из Украины, с Иорданией и Кувейтом — сертификаты на экспорт мелкого рогатого скота.
Кроме того, отметили в Госпродпотребслужбе, пересогласовано 63 формы сертификатов на продукцию животного происхождения со странами-членами СНГ в связи с выходом Украины из соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии.
Между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Министерства сельского хозяйства, лесничества и водных ресурсов Республики Северная Македония подписано Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, что должно стать дополнительным рычагом для активизации торговли продуктами растительного происхождения между странами.
В марте 2021 года получено признание ЕС по зонированию Украины от высокопатогенного гриппа птицы, соответствующим решением возобновлен экспорт продукции птицеводства в ЕС. 28 мая в соответствии с положениями Всемирной организации здравоохранения животных Украина признана свободной страной от гриппа птицы.
За полгода обеспечено проведение двух аудитов оценки официального контроля над производством и сертификацией молока и молочных продуктов и аудита системы государственного контроля за микробиологическим загрязнением продуктов неживотного происхождения, предназначенных для экспорта в Европейский Союз.
«Каждый новый рынок — это новые возможности для украинского бизнеса. Сегодня мы активно работаем со странами ЕС, с очень перспективными странами Азии и Африки. В работе — еще около ста экспортных рынков, которые планируется открыть для украинских производителей», — отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
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