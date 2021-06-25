В Украине хотят построить завод по производству электробайков

Компания по производству украинских электробайков Delfast планирует в 2022 году увеличить процент локализации производства электробайков в Украине за счет запуска собственного завода.
Основные причины открытия завода Украине — это локализация, контроль качества и экономия. Сейчас заключается соглашение с Киевским радиозаводом и его правопреемником — компанией «Элмиз».
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Сейчас предполагается многостороннее сотрудничество. Сооснователь Delfast Даниил Тонкопий также заявил, что производство в Китае не может обеспечить компании необходимого уровня качества продукции, поскольку границы Китая закрыты, и Delfast давно отправил бы туда инженеров.
По расчетам Delfast, производство электробайков в Украине будет стоить компании дешевле.
«Приведу пример: рама, произведенная в Китае, обойдется нам в $ 250. А наши партнеры в Днепре производят первые образцы за ту же цену, но по мере увеличения объемов производства цена будет снижаться. В результате экономия может составлять до 30%», — заявил Тонкопий.
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