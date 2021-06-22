Telegram 7.8 получил групповые видеовызовы и анимированные фоны

Мессенджер Telegram получил очередное обновление для Android и iOS, которое принесло много интересных функций.
Что нового в Telegram 7.8:
1). Групповые видеовызовы. Теперь голосовые чаты в группах поддерживают режим видеовызова. Вы можете демонстрировать экран или видео с камеры на аудиторию до 30 человек (впоследствии повысят лимит). В режиме аудио можно разговаривать с неограниченным количеством собеседников. Чтобы запустить голосовой чат, выберите «Голосовой чат» в профиле группы, в которой вы являетесь администратором. Групповые видеозвонки поддерживаются на всех устройствах, включая планшеты и ноутбуки.
2). Анимированные фоны в Telegram 7.8. Анимированные фоны для чатов: фоном из нескольких градиентных цветов управляет алгоритм, и соотношение цветов идеально калибруется после каждого отправленного сообщения. В настройках внешнего вида вы можете создать свой собственный фон с сочетанием цветов и узором по вашему вкусу. Ссылкой на созданный фон можно поделиться с друзьями. В разделе Вид – > Фон чатов доступно большое количество новых анимированных фонов.
3). Анимации при отправке сообщений. При отправке сообщений набранный текст плавно превращается в отправленный пузырек. Новая эффектная анимация сопровождает отправку наклеек и эмодзи.
4). Подсказки по актуальности данных. Новые напоминания в настройках подскажут проверить актуальность номера. При изменении настроек двухэтапной проверки теперь поступает оповещение от Telegram.
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