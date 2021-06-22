0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Telegram 7.8 получил групповые видеовызовы и анимированные фоны

Telegram 7.8 получил групповые видеовызовы и анимированные фоны

Мессенджер Telegram получил очередное обновление для Android и iOS, которое принесло много интересных функций.

Что нового в Telegram 7.8:

1). Групповые видеовызовы. Теперь голосовые чаты в группах поддерживают режим видеовызова. Вы можете демонстрировать экран или видео с камеры на аудиторию до 30 человек (впоследствии повысят лимит). В режиме аудио можно разговаривать с неограниченным количеством собеседников. Чтобы запустить голосовой чат, выберите «Голосовой чат» в профиле группы, в которой вы являетесь администратором. Групповые видеозвонки поддерживаются на всех устройствах, включая планшеты и ноутбуки.

2). Анимированные фоны в Telegram 7.8. Анимированные фоны для чатов: фоном из нескольких градиентных цветов управляет алгоритм, и соотношение цветов идеально калибруется после каждого отправленного сообщения. В настройках внешнего вида вы можете создать свой собственный фон с сочетанием цветов и узором по вашему вкусу. Ссылкой на созданный фон можно поделиться с друзьями. В разделе Вид – > Фон чатов доступно большое количество новых анимированных фонов.

3). Анимации при отправке сообщений. При отправке сообщений набранный текст плавно превращается в отправленный пузырек. Новая эффектная анимация сопровождает отправку наклеек и эмодзи.

4). Подсказки по актуальности данных. Новые напоминания в настройках подскажут проверить актуальность номера. При изменении настроек двухэтапной проверки теперь поступает оповещение от Telegram.

По материалам Pingvin Pro
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.