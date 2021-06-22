0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

К концу года в мире будет миллиард смартфонов с беспроводной зарядкой

К концу года в мире будет миллиард смартфонов с беспроводной зарядкой

Согласно новому исследованию, проведённому специалистами Strategy Analytics, установленная база смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки к концу этого года достигнет рекордной отметки в 1 млрд штук.

Распространению таких моделей способствуют усилия поставщиков смартфонов, таких как Samsung, Xiaomi и OPPO, и поставщиков технологий, таких как Infineon, MediaTek, Samsung SDI и Qualcomm, которые предлагают запатентованные решения, позволяющие повысить скорость зарядки.

Кен Хайерс (Ken Hyers), директор Strategy Analytics, сказал: «С момента своего появления десять лет назад, в 2012 году, беспроводная зарядка превратилась из привередливой нишевой технологии в востребованное решение для зарядки смартфонов высокого класса. В 2021 году установленная база смартфонов с технологией беспроводной зарядки достигнет одного миллиарда устройств после десятилетия двузначного и трёхзначного годового роста продаж. Мы прогнозируем, что к 2026 году она превысит 2,2 миллиарда, поскольку растущий средний класс в развивающихся странах расширяет рынок сбыта более дорогих смартфонов с поддержкой этой технологии».


Инфографика: Strategy Analytics

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.