К концу года в мире будет миллиард смартфонов с беспроводной зарядкой

Согласно новому исследованию, проведённому специалистами Strategy Analytics, установленная база смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки к концу этого года достигнет рекордной отметки в 1 млрд штук.
Распространению таких моделей способствуют усилия поставщиков смартфонов, таких как Samsung, Xiaomi и OPPO, и поставщиков технологий, таких как Infineon, MediaTek, Samsung SDI и Qualcomm, которые предлагают запатентованные решения, позволяющие повысить скорость зарядки.
Кен Хайерс (Ken Hyers), директор Strategy Analytics, сказал: «С момента своего появления десять лет назад, в 2012 году, беспроводная зарядка превратилась из привередливой нишевой технологии в востребованное решение для зарядки смартфонов высокого класса. В 2021 году установленная база смартфонов с технологией беспроводной зарядки достигнет одного миллиарда устройств после десятилетия двузначного и трёхзначного годового роста продаж. Мы прогнозируем, что к 2026 году она превысит 2,2 миллиарда, поскольку растущий средний класс в развивающихся странах расширяет рынок сбыта более дорогих смартфонов с поддержкой этой технологии».
Инфографика: Strategy Analytics
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