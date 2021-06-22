Бизнес называет недопустимым принятие «ресурсного законопроекта»

Принятие т. н. ресурсного законопроекта лишь углубит кризисные явления в украинской экономике и приведет к уменьшению поступлений в госбюджет.
Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества, объединенного Европейской Бизнес Ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Союзом украинских предпринимателей.
Кстати, о новостях для бизнеса мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости!  323;
«Стало известно, что 1 июля одиозный законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, который никоим образом не поддерживается бизнесом, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Бизнес-сообщество глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения», — сказано в заявлении.
Читайте также: «Ресурсный» законопроект Кабмина: какие налоги хотят повысить в Украине
Представители бизнес-ассоциаций отмечают, что они неоднократно обращались с многочисленными письмами и заявлениями к народным депутатам и органам государственной власти с просьбой не поддерживать законопроект № 5600 и провести обстоятельные обсуждения с бизнесом. Кроме того, приглашали инициаторов законопроекта на встречи, чтобы обсудить данный законопроект и определить, как можно достичь компромисса в данной ситуации.
«К сожалению, ни одна встреча бизнеса с инициаторами так и не состоялась», — констатировали инициаторы заявления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество10 ч. назад - 2610 10
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноПозавчера, 11:01 - 7995 6
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч7 ч. назад - 2955 4
Бывших руководителя и главбуха госпредприятия подозревают в неуплате более 38,8 млн грн налогов25.06.2021, 16:30 - 212 1
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департамента5 ч. назад - 885 1
Валютная либерализация. Нацбанк изменил правила продажи валюты физлицам12 ч. назад - 3524
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч7 ч. назад - 2955 4
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество10 ч. назад - 2610 10
Apple официально открыла офис в Украине4 ч. назад - 1205 1
Украина способна заработать на транзите газа и без «Газпрома» – «Нафтогаз»12 ч. назад - 1201 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 756 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 393 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 890
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1757 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1590 10