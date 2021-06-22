Бизнес называет недопустимым принятие «ресурсного законопроекта»

Принятие т. н. ресурсного законопроекта лишь углубит кризисные явления в украинской экономике и приведет к уменьшению поступлений в госбюджет.

Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества, объединенного Европейской Бизнес Ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Союзом украинских предпринимателей.

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«Стало известно, что 1 июля одиозный законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, который никоим образом не поддерживается бизнесом, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Бизнес-сообщество глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения», — сказано в заявлении.

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Представители бизнес-ассоциаций отмечают, что они неоднократно обращались с многочисленными письмами и заявлениями к народным депутатам и органам государственной власти с просьбой не поддерживать законопроект № 5600 и провести обстоятельные обсуждения с бизнесом. Кроме того, приглашали инициаторов законопроекта на встречи, чтобы обсудить данный законопроект и определить, как можно достичь компромисса в данной ситуации.

«К сожалению, ни одна встреча бизнеса с инициаторами так и не состоялась», — констатировали инициаторы заявления.