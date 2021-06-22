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ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран

ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран

Европейский Союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.

Об этом в Twitter сообщили журналисты «Радио Свобода».

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По словам журналистки Гьеракины Тухиной, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий.

«Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели», — отметила она.

А Рикард Йозвяк добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан тоже включены в список, а рекомендации должны вступить в силу уже завтра.

По материалам РБК-Украина
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