ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран

Европейский Союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.

Об этом в Twitter сообщили журналисты «Радио Свобода».

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По словам журналистки Гьеракины Тухиной, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий.

«Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели», — отметила она.

А Рикард Йозвяк добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан тоже включены в список, а рекомендации должны вступить в силу уже завтра.