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Эксперт рассказал, почему «Нафтогаз» повышает цены

Эксперт рассказал, почему «Нафтогаз» повышает цены

«Нафтогаз» установил месячную цену на газ для бытовых потребителей в июле на уровне 13,50 грн за куб. При этом фиксированная годовая цена равна 7,96 грн за кубометр.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал изданию «Комментарии», что рост цены газа является прямым следствием волатильности (изменчивости) данного рынка.

«Если в прошлом году примерно в эти же даты цены были на рекордно низких значениях с 2009 года, то сейчас они находятся на локальных максимумах и превышают 300, а то и 350 долларов за тысячу кубометров. Это рыночное свойство, с которым никто ничего сделать не сможет. Как и предсказать движение цен, на которые влияет множество факторов, — объясняет эксперт. — Таким образом, любые трейдеры, включая „Нафтогаз“, выставляют цену в пределах 13 грн за куб без доставки, и действуют абсолютно в соответствии с рыночной конъюнктурой. Упрекнуть их не за что».

Другое дело, подчеркивает Дмитрий Марунич, что есть проблемы в самой реформе газового рынка в Украине.

Он отмечает, что бесконтрольность ситуации приводит к тому, что мы можем иметь цены и выше. Не исключено, что осенью на фоне повышения спроса на газ на европейских биржах, его цена еще вырастет, прогнозирует эксперт. Пока потребителя бытового частично страхует так называемый «годовой тариф». Однако что будет дальше — неизвестно. По некоторым данным, в «Нафтогазе» намерены его как-то скорректировать.

По мнению Дмитрия Марунича, это может привести к тому, что потребители будут вынуждены платить больше. Кто не сможет — влезут в долги.

«Долги возрастут, понадобится больше субсидий. Это приведет к разбалансировке госбюджета, — подчеркивает эксперт. — К тому же у нас есть гигантские долги между участниками рынка газа — более 100 млрд грн. Этот вопрос требует регулирования», — резюмировал эксперт.

По материалам Комментарии
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