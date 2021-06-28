Xiaomi добавила в Redmi Note 10 Pro поддержку виртуальной памяти

В последнее время всё больше производителей смартфонов представляют своё видение функций расширения оперативной памяти за счёт накопителя. К ним присоединилась Xiaomi, которая наделила Redmi Note 10 Pro 5G возможностью создать 2-Гбайт файл подкачки.

Новая возможность расширяет возможности многозадачности и позволяет пользователям устройства держать запущенными больше приложений одновременно.

После обновления система выделит 2 Гбайт памяти на внутреннем накопителе смартфона и, при необходимости, будет объединять их с оперативной памятью в процессе работы.

Свежее обновление, добавляющее новую возможность, в данный момент распространяется среди пользователей китайской версии Redmi Note 10 Pro 5G. Однако поскольку поддержка виртуальной памяти является единственным нововведением в новой прошивке, можно предположить, что её развёртывание для пользователей глобальной версии смартфона уже не за горами.