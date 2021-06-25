В Донецкой области увеличилась средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в мае 2021 года составила 14457 грн. По сравнению с апрелем 2021 года средний уровень оплаты труда увеличился на 4,1%, по сравнению с маем 2020 года – на 22,0%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистки в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,9%, по сравнению с маем 2020 года – на 9,8%.

Номинальная зарплата в мае 2021 года превышала средний показатель по Украине (13499 грн) на 7,1%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в мае был в г. Киеве – 19287 грн, самым низким – в Волынской области, где он составил 10890 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в мае 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности Донецкой области были работники металлургического комплекса (20191 грн).

Превысила средний показатель по области зарплата работников пищевой промышленности (18039 грн), сферы государственного управления (17975 грн), угольной промышленности (17139 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (16105 грн), финансовой и страховой деятельности (14579 грн), машиностроения (14493 грн).

От 11,1 до 13,7 тыс. грн составила средняя номинальная зарплата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13696 грн), торговли (13645 грн), строительства (13440 грн), транспорта (13423 грн), сельского хозяйства (11607 грн), образования (11292 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (11116 грн).

Менее 10,0 тыс. грн начислено за май работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (8801 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 июня 2021 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 683,3 млн грн, или 20,4% всех долгов по ее выплате в Украине (3350,7 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,5% фонда оплаты труда, начисленного за май (в среднем по Украине – 3,4%).