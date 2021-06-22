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«Нафтогаз» начал принимать документы в «Дії» для смены поставщика газа

«Нафтогаз» начал принимать документы в «Дії» для смены поставщика газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала принимать цифровые документы в мобильном приложении «Дія» для оформления заявки на смену поставщика газа.

Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса «Дія».

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«Заполнять заявку на присоединение к поставщику теперь еще удобнее и быстрее!», — сказано в сообщении.

Что изменится. Теперь вся необходимая информация для смены поставщика будет подгружаться в заявление из приложения, а сама процедура смены поставщика будет занимать гораздо меньше времени.

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«Ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь — до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка — 10−15 минут», — сказано в сообщении.

Как воспользоваться «Дією» при заполнении заявки:

  • зайти на сайт gas.ua в раздел «Стать нашим клиентом»;
  • подать заявку с «Дією»;
  • выбрать ID-карту или идентификационный и сканировать QR-код;
  • подтвердить передачу цифрового документа;
  • заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика;
  • «Сформировать файл заявки» и подписать удобным способом.
По материалам Finance.UA
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