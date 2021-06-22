«Нафтогаз» начал принимать документы в «Дії» для смены поставщика газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала принимать цифровые документы в мобильном приложении «Дія» для оформления заявки на смену поставщика газа.
Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса «Дія».
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«Заполнять заявку на присоединение к поставщику теперь еще удобнее и быстрее!», — сказано в сообщении.
Что изменится. Теперь вся необходимая информация для смены поставщика будет подгружаться в заявление из приложения, а сама процедура смены поставщика будет занимать гораздо меньше времени.
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«Ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь — до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка — 10−15 минут», — сказано в сообщении.
Как воспользоваться «Дією» при заполнении заявки:
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