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Присоединение к газовым сетям упростили

Присоединение к газовым сетям упростили

Верховная Рада упростила присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №4578-1.

«За» проголосовал 261 нардеп.

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Закон регламентирует ответственность за безосновательный отказ в предоставлении услуги по присоединению или оставлении заявления без движения.

Юридическим лицам разрешили выбирать субъект хозяйствования, который будет обустраивать узел учета газа, а при установке счетчика не на границе балансовой принадлежности уже не понадобится согласие оператора.

Подчеркнем, для бытовых потребителей оставят действующее регулирование, так как средства за обслуживание счетчика заложены в тариф.

Напомним, ранее комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту принять этот закон во втором чтении.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам РБК-Украина
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